Radio Szczecin
Sedinum | Leszek Herman
Eksperci debatowali o zmianie konstytucji [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Konstytucjonaliści i praktycy prawa publicznego spotkali się w szczecińskiej filharmonii, żeby dyskutować o polskiej konstytucji, a dokładnie czy konieczna jest jej zmiana. Debata odbyła się w ramach trzeciej odsłony "Areopagu" - współczesnej wersji greckiego parlamentu, którą zorganizował Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Przeciwnikiem zmiany konstytucji jest były sędzia Trybunału Sprawiedliwości i były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Marek Safjan.

- Trzeba przywrócić przestrzeganie konstytucji i jej obowiązywanie. To, czego nie mamy dzisiaj w Polsce. Natomiast zmiana konstytucji powinna poczekać na odpowiedni moment, kiedy będzie rzeczywiście to autentyczna potrzeba wynikająca z postulatów społeczeństwa, szerokich grup społeczeństwa o różnych zresztą opcjach - mówi Safjan.

- Niepotrzebna jest nam nowa Konstytucja. Być może potrzebna jest jej nowelizacja - uważa były prezes Trybunały Konstytucyjnego, sędzia Jerzy Stępień. - Jest nieokreślony status prokuratury w naszym państwie. On nie wynika z konstrukcji konstytucyjnej, tylko z ustawy o prokuraturze, a ustawa może być zmieniana w różną stronę i to się dzieje, więc dobrze by było, gdyby w końcu jakiś model wypracowany prokuratury znalazł zakotwiczenie w konstytucji.

Obecnie obowiązująca Konstytucja RP została uchwalona drugiego kwietnia 1997 r. Od momentu wejścia w życie konstytucja była zmieniana dwa razy – w 2006 i 2009 r. Areopag nawiązuje do ateńskiego wzgórza-trybunały, na którym najwybitniejsi prawnicy i elita intelektualna rozstrzygali najpoważniejsze sprawy państwa.

Link do debaty.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Najnowsze podcasty