Był w Polsce nielegalnie. Cudzoziemiec złapany na kradzieży

Włamał się do kawiarni i ukradł pieniądze - cudzoziemiec nielegalnie przebywający w Polsce usłyszał zarzut i ma zostać deportowany.

Edycja tekstu: Michał Król

Policjanci zatrzymali 34-latka, podejrzanego o włamanie do kawiarni w Myśliborzu. Mężczyzna wyłamał drzwi lokalu i zabrał stamtąd pieniądze. Gdy zatrzymali go funkcjonariusze, miał przy sobie amfetaminę. Okazało się też, że jest w Polsce nielegalnie.34-latek trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem i posiadania środków psychotropowych. Komendant myśliborskiej policji wystąpił do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji, która zobowiąże mężczyznę do powrotu do jego kraju.