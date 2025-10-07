Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Był w Polsce nielegalnie. Cudzoziemiec złapany na kradzieży

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Włamał się do kawiarni i ukradł pieniądze - cudzoziemiec nielegalnie przebywający w Polsce usłyszał zarzut i ma zostać deportowany.
Policjanci zatrzymali 34-latka, podejrzanego o włamanie do kawiarni w Myśliborzu. Mężczyzna wyłamał drzwi lokalu i zabrał stamtąd pieniądze. Gdy zatrzymali go funkcjonariusze, miał przy sobie amfetaminę. Okazało się też, że jest w Polsce nielegalnie.

34-latek trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem i posiadania środków psychotropowych. Komendant myśliborskiej policji wystąpił do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji, która zobowiąże mężczyznę do powrotu do jego kraju.

Edycja tekstu: Michał Król

