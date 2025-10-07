Szczeciński pomnik Kolejarza nadal czeka na remont

Szczeciński Kolejarz nadal czeka na remont. Rzeźba - która od ponad pół wieku stoi vis a vis Dworca Głównego PKP - nie ma szczęścia. Rok temu Urząd Miasta zapowiedział, że szczeliny i pęknięcia zostaną naprawione na wiosnę.





Edycja tekstu: Kamila Kozioł





Po naszej kolejnej interwencji magistrat poinformował, że koszt naprawy monumentu pokryje polisa ubezpieczeniowa, a termin remontu został przesunięty. Obecnie nie wiadomo na kiedy.Mieszkańcy i turyści mają obawy czy rzeźba ta przetrwa zimę. - Wiem, że on jest w planach odświeżenia. - Kupę lat stoi tu, więc jeszcze na pewno czasy Gierka pamięta. Zaniedbany jest bardzo, popękany, przydałaby się jakaś renowacja, odświeżenie tego pomnika, bo tak to niszczeje. Lata też swoje zrobiły. - Trzeba wyremontować ten pomnik, skoro mamy taki pięknie wyremontowany dworzec, to powinniśmy również mieć pięknie wyremontowanego kolejarza.- Widać to na tym kamieniu, że jest bardzo zniszczony. Przed zimą by się przydało to generalnie wyremontować, odświeżyć. Tak to szkoda tej rzeźby, żeby się zniszczyła. Jakby nie patrzeć to kawał historii. - Remontować, żeby się nie rozsypało.Remont pomnika kosztować ma prawie 100 tysięcy złotych.