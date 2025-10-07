Strażacy zamontują trzy tysiące czujników czadu w regionie

Prawie trzy tysiące czujników czadu w tym sezonie grzewczym trafi od mieszkańców zachodniopomorskiego. W ramach programu Urzędu Wojewódzkiego "Czujne Zachodniopomorskie".

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Ich montażem zajmą się strażacy z ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej.- Czad czyli tlenek węgla zwany też cichym zabójcą działa z ukrycia, przypomina komendant wojewódzki PSP starszy brygadier Mirosław Pender. - Nieprzewidziany, niezauważalny, niewyczuwalny i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla osób, które znajdują się w miejscu najbardziej bezpiecznym, czyli w domu. Dotrzemy po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo, tę świadomość poprawić i wyposażyć jednocześnie w czujnik tlenku węgla.- Aby czujniki czadu trafiły do jeszcze większej liczby mieszkańców w regionie od połowy października planowane się happeningi promujące akcję - dodaje wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. - Będziemy również organizować w tym roku festyny, gdzie będziemy wyszukiwać osoby, które zainteresowane tymi czujkami podadzą nam swój adres - do nich druhowie z OSP i strażacy będą zajeżdżać i montować.Czujniki czadu sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Kosztowały 300 tys. złotych. Na ternie naszego województwa od początku roku Państwowa Straż pożarna odnotowała 182 zdarzenia z tlenkiem węgla, w czym 33 osoby były ranne.