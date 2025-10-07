Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Strażacy zamontują trzy tysiące czujników czadu w regionie

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Prawie trzy tysiące czujników czadu w tym sezonie grzewczym trafi od mieszkańców zachodniopomorskiego. W ramach programu Urzędu Wojewódzkiego "Czujne Zachodniopomorskie".
Ich montażem zajmą się strażacy z ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej.

- Czad czyli tlenek węgla zwany też cichym zabójcą działa z ukrycia, przypomina komendant wojewódzki PSP starszy brygadier Mirosław Pender. - Nieprzewidziany, niezauważalny, niewyczuwalny i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla osób, które znajdują się w miejscu najbardziej bezpiecznym, czyli w domu. Dotrzemy po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo, tę świadomość poprawić i wyposażyć jednocześnie w czujnik tlenku węgla.

- Aby czujniki czadu trafiły do jeszcze większej liczby mieszkańców w regionie od połowy października planowane się happeningi promujące akcję - dodaje wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. - Będziemy również organizować w tym roku festyny, gdzie będziemy wyszukiwać osoby, które zainteresowane tymi czujkami podadzą nam swój adres - do nich druhowie z OSP i strażacy będą zajeżdżać i montować.

Czujniki czadu sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Kosztowały 300 tys. złotych. Na ternie naszego województwa od początku roku Państwowa Straż pożarna odnotowała 182 zdarzenia z tlenkiem węgla, w czym 33 osoby były ranne.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
- Czad czyli tlenek węgla zwany też cichym zabójcą działa z ukrycia, przypomina komendant wojewódzki PSP starszy brygadier Mirosław Pender.
- Aby czujniki czadu trafiły do jeszcze większej liczby mieszkańców w regionie od połowy października planowane się happeningi promujące akcję - dodaje wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od przedwczoraj oglądane 74209 razy)
  2. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5725 razy)
  3. Mural z Grosikiem zamalowany [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 5351 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5186 razy)
  5. Będzie nowy odcinek S10
    (od wczoraj oglądane 3644 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

W szczecińskich kamienicach pojawiły się pluskwy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin dostał pieniądze na obronę cywilną. Miasto kupi m.in. agregaty i zbiorniki [WIDEO]
07.10.2025
Zbigniew Bogucki
625 mln zł na następcę szkolno-badawczego "Nawigatora XXI" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Parking rotacyjny przy UM działa. Mieszkańcy: trzeba mieć szczęście by znaleźć miejsce [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty