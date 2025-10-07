W szczecińskich kamienicach pojawiły się pluskwy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Specjaliści od dezynsekcji mają ręce pełne roboty. Pluskwy zadomowiły się w szczecińskich kamienicach.

Edycja tekstu: Michał Król

Eksperci mają od 20 do 30 interwencji tygodniowo, a mieszkańcy m.in. kamienicy przy ulicy Jagiellońskiej, mają nieprzespane noce.- No strach. - Naprawdę jest tragedia. Ja całą klatkę pryskam, prawie codziennie. - Wejdzie i koniec. - Cała noc jest latarka i rano się wstaje i się patrzy, czy nie jest człowiek pogryziony. - Dopiero jak przestałam jeździć na działkę, zorientowałam się, że rano jestem pogryziona, a w domu nie ma komarów. - W tamtej klatce tak samo. Nie wiem, one przechodzą czy co, ja nie mam pojęcia. Ja już po prostu psychicznie nie mogę wytrzymać - mówią mieszkańcy.Pluskwy bardzo szybko się rozprzestrzeniają. Jedna potrafi dziennie składać od 3 do 15 jajeczek, z których młode wykluwają się do 14 dni - mówi Robert Jarnot, specjalista zajmujący się dezynfekcją.- Praktycznie we wszystkich dzielnicach już wykonywałem zabiegi. Zdarza nam się, że pracujemy od godziny 4 do 22. Jedni dzwonią do mnie np. o godz. 22, płaczą, bo ich coś pogryzło, a znaleźli kilka pluskiew. Przyjeżdżamy, wchodzimy, patrzymy jest łóżko, setki pluskiew w listwach przypodłogowych, za obrazami - mówi Jarnot.Pierwsze objawy pluskiew w mieszkaniu to m.in. ukąszenia na ciele.- Kiedy zauważymy jakieś dziwne ślady na ciele, na przykład w linii prostej, trzy kropeczki, bądź w trójkąt, jeśli jest tego więcej, zobaczymy jakieś dziwne kropki na łóżkach, ciemne, czarne, to są odchody pluskiew. Przede wszystkim jak zobaczymy jakąś żywą pluskwę, to wtedy już jest alarm i trzeba działać - mówi specjalista zajmujący się dezynfekcją.W 90 procent przypadków z pluskwami udaje się wygrać po dwóch zabiegach dezynsekcyjnych. Trzeba je wykonać w odstępie dwóch tygodni.