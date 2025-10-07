Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Zmiany w planie linii tramwajowej do Mierzyna

Region Adam Wosik

Tramwaj Mierzyn. Mat. YouTube / Rada Miasta Szczecin
Tramwaj Mierzyn. Mat. YouTube / Rada Miasta Szczecin
Linia tramwajowa do Mierzyna ma być przedłużona w kierunku Osiedla za Sterem. To jedna ze zmian pierwotnego projektu. Zaprezentował ją zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera.
Obwodnica Mierzyna coraz bliżej

Obwodnica Mierzyna coraz bliżej

- Przybliżamy się do ulicy, nazwijmy to Polskich Marynarzy, ale tam do osiedla, tam gdzie jest ta firma Metro od strony CH Ster. Nie rezygnujemy z pętli, ale nie jest ona w takich gabarytach, czy w takich parametrach jak była. Daje nam to ogromną elastyczność w komunikacji tramwajowej, która z natury mówi się, że nie jest tak elastyczna - mówił Przepiera.

Jedną ze zmian będzie także pozostawienie tramwaju w ciągu ulicy Okulickiego i znaczne ograniczenie liczby drzew przeznaczonych pierwotnie do wycinki.

Planowana inwestycja rozpocznie się najwcześniej w 2028 roku, jeśli uda się pozyskać na dofinansowanie unijne. Ma kosztować około 200 milionów złotych.

Edycja tekstu: Michał Król
Linia tramwajowa do Mierzyna ma być przedłużona w kierunku Osiedla za Sterem. Zaprezentował ją zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od przedwczoraj oglądane 74209 razy)
  2. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5722 razy)
  3. Mural z Grosikiem zamalowany [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 5319 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5186 razy)
  5. Będzie nowy odcinek S10
    (od wczoraj oglądane 3635 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

W szczecińskich kamienicach pojawiły się pluskwy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin dostał pieniądze na obronę cywilną. Miasto kupi m.in. agregaty i zbiorniki [WIDEO]
07.10.2025
Zbigniew Bogucki
625 mln zł na następcę szkolno-badawczego "Nawigatora XXI" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Parking rotacyjny przy UM działa. Mieszkańcy: trzeba mieć szczęście by znaleźć miejsce [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty