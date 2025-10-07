Zmiany w planie linii tramwajowej do Mierzyna

Linia tramwajowa do Mierzyna ma być przedłużona w kierunku Osiedla za Sterem. To jedna ze zmian pierwotnego projektu. Zaprezentował ją zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera.

- Przybliżamy się do ulicy, nazwijmy to Polskich Marynarzy, ale tam do osiedla, tam gdzie jest ta firma Metro od strony CH Ster. Nie rezygnujemy z pętli, ale nie jest ona w takich gabarytach, czy w takich parametrach jak była. Daje nam to ogromną elastyczność w komunikacji tramwajowej, która z natury mówi się, że nie jest tak elastyczna - mówił Przepiera.Jedną ze zmian będzie także pozostawienie tramwaju w ciągu ulicy Okulickiego i znaczne ograniczenie liczby drzew przeznaczonych pierwotnie do wycinki.Planowana inwestycja rozpocznie się najwcześniej w 2028 roku, jeśli uda się pozyskać na dofinansowanie unijne. Ma kosztować około 200 milionów złotych.