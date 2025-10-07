Zmiany w planie linii tramwajowej do Mierzyna

Linia tramwajowa do Mierzyna ma być przedłużona w kierunku Osiedla za Sterem. To jedna ze zmian pierwotnego projektu. Zaprezentował ją zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera.
Jedną ze zmian będzie także pozostawienie tramwaju w ciągu ulicy Okulickiego i znaczne ograniczenie liczby drzew przeznaczonych pierwotnie do wycinki.
Planowana inwestycja rozpocznie się najwcześniej w 2028 roku, jeśli uda się pozyskać na dofinansowanie unijne. Ma kosztować około 200 milionów złotych.
Edycja tekstu: Michał Król