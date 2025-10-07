Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Obwodnica Mierzyna coraz bliżej

Region Adam Wosik

Materiały GDDKiA.
Materiały GDDKiA.
Na początku przyszłego roku rozpocznie się budowa obwodnicy Mierzyna. Jej początek znajdzie się w okolicach Centrum Handlowego STER, następnie droga przetnie ulicę Łukasińskiego i swój przebieg zakończy na terenie gminy Dobra, czyli na węźle Dołuje.
Zmiany w planie linii tramwajowej do Mierzyna

Zmiany w planie linii tramwajowej do Mierzyna

Fragment S3 od Wolina do Troszyna będzie w pełni dostępny
Nowa trasa drogi krajowej nr 10 będzie jednocześnie nitką dojazdową do Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

- To wspólna inwestycja Miasta Szczecin oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - przypomina dyrektor oddziału Łukasz Lendner. - Wybór ofert planujemy w październiku - listopadzie, czyli niedługo - za kilka tygodni. W tym optymistycznym, takim realnym założeniu jesteśmy w stanie podpisać z panem prezydentem, bo będziemy wspólnie tę umowę podpisywać w 2025 roku.

Budowa obwodnicy Mierzyna potrwa około dwóch lat. Jej przewidywany koszt, to prawie 140 milionów złotych.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
- To wspólna inwestycja Miasta Szczecin oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - przypomina dyrektor oddziału Łukasz Lendner.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od przedwczoraj oglądane 74209 razy)
  2. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5725 razy)
  3. Mural z Grosikiem zamalowany [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 5351 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5186 razy)
  5. Będzie nowy odcinek S10
    (od wczoraj oglądane 3644 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

W szczecińskich kamienicach pojawiły się pluskwy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin dostał pieniądze na obronę cywilną. Miasto kupi m.in. agregaty i zbiorniki [WIDEO]
07.10.2025
Zbigniew Bogucki
625 mln zł na następcę szkolno-badawczego "Nawigatora XXI" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Parking rotacyjny przy UM działa. Mieszkańcy: trzeba mieć szczęście by znaleźć miejsce [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty