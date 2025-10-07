Obwodnica Mierzyna coraz bliżej

Materiały GDDKiA.

Na początku przyszłego roku rozpocznie się budowa obwodnicy Mierzyna. Jej początek znajdzie się w okolicach Centrum Handlowego STER, następnie droga przetnie ulicę Łukasińskiego i swój przebieg zakończy na terenie gminy Dobra, czyli na węźle Dołuje.

- To wspólna inwestycja Miasta Szczecin oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - przypomina dyrektor oddziału Łukasz Lendner. - Wybór ofert planujemy w październiku - listopadzie, czyli niedługo - za kilka tygodni. W tym optymistycznym, takim realnym założeniu jesteśmy w stanie podpisać z panem prezydentem, bo będziemy wspólnie tę umowę podpisywać w 2025 roku.



Budowa obwodnicy Mierzyna potrwa około dwóch lat. Jej przewidywany koszt, to prawie 140 milionów złotych.



