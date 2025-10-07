Radni zdecydują o zwolnieniu sportowców z opłat za komunikację miejską

Uczestnicy Mistrzostw Europy w Karate IKU, które w październiku odbędą się w Szczecine, zostaną zwolnieni z opłat za przejazd komunikacją miejską. Tak zakłada projekt uchwały, która w czwartek trafi na sesję Rady Miasta.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Zwolnienie dotyczyć będzie około tysiąca osób - mówi przewodniczący Komisji do spraw Sportu Marek Kolbowicz. - Wszyscy uczestnicy, czy to zawodnicy, trenerzy i obsługujący taką imprezę, ma akredytację. Na podstawie tej akredytacji te osoby są zwolnione z przyjazdów komunikacji miejskiej na terenie miasta Szczecina. W przypadku, gdy impreza jest 3, 4, 5-dniowa, to obowiązuje w ciągu tych pięciu dni.Mistrzostwa Europy w Karate IKU odbędą się od 23 do 26 października w szczecińskiej hali netto Arena w Szczecinie. W zawodach tych swój udział zapowiedzieli przedstawiciele 25 krajów.