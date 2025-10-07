Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Wydział Prawa i Administracji US świętuje jubileusz 40-lecia [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
"40 lat minęło jak jeden dzień" - mogliby zaśpiewać pracownicy, absolwenci oraz studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie świętowano ten jubileusz.
- Wydział Prawa i Administracji jest tym, który jest z nami od samego początku, pomaga wytyczyć kierunki rozwoju, jest naszą wizytówką - mówi rektor Uniwersytetu Szczecińskiego Waldemar Tarczyński.

- Wydział Prawa i Administracji i jego wydziały zamiejscowe wykształciły 20 tysięcy absolwentów. To 20 tysięcy spełnionych marzeń - mówi dziekan Wydziału Prawa i Administracji Ewelina Cała-Wacinkiewicz.

- Dlaczego Szczecin, dlaczego prawo? Trzeba przyznać, że Uniwersytet Szczeciński w ostatnich latach bardzo zbudował swoją renomę i kształci bardzo poprawnych jurystów. - Czujemy się częścią tego wydziału - mówią studenci.

W uroczystej gali uczestniczyło około 800 osób. W programie przewidziano m.in. wręczenie Medali Jubileuszowych 40-lecia WPiA US, prezentację Księgi Jubileuszowej oraz wystąpienia reprezentantów władz, studentów i absolwentów.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]
Relacja Anny Klimczyk z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od przedwczoraj oglądane 74218 razy)
  2. Mural z Grosikiem zamalowany [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 6000 razy)
  3. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5762 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5208 razy)
  5. Będzie nowy odcinek S10
    (od wczoraj oglądane 3856 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

W szczecińskich kamienicach pojawiły się pluskwy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin dostał pieniądze na obronę cywilną. Miasto kupi m.in. agregaty i zbiorniki [WIDEO]
07.10.2025
Zbigniew Bogucki
625 mln zł na następcę szkolno-badawczego "Nawigatora XXI" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Parking rotacyjny przy UM działa. Mieszkańcy: trzeba mieć szczęście by znaleźć miejsce [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty