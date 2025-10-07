Wydział Prawa i Administracji US świętuje jubileusz 40-lecia [ZDJĘCIA]

"40 lat minęło jak jeden dzień" - mogliby zaśpiewać pracownicy, absolwenci oraz studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie świętowano ten jubileusz.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Wydział Prawa i Administracji jest tym, który jest z nami od samego początku, pomaga wytyczyć kierunki rozwoju, jest naszą wizytówką - mówi rektor Uniwersytetu Szczecińskiego Waldemar Tarczyński.- Wydział Prawa i Administracji i jego wydziały zamiejscowe wykształciły 20 tysięcy absolwentów. To 20 tysięcy spełnionych marzeń - mówi dziekan Wydziału Prawa i Administracji Ewelina Cała-Wacinkiewicz.- Dlaczego Szczecin, dlaczego prawo? Trzeba przyznać, że Uniwersytet Szczeciński w ostatnich latach bardzo zbudował swoją renomę i kształci bardzo poprawnych jurystów. - Czujemy się częścią tego wydziału - mówią studenci.W uroczystej gali uczestniczyło około 800 osób. W programie przewidziano m.in. wręczenie Medali Jubileuszowych 40-lecia WPiA US, prezentację Księgi Jubileuszowej oraz wystąpienia reprezentantów władz, studentów i absolwentów.