Sedinum | Leszek Herman
Świnoujście: rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

Region Joanna Maraszek

Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
W Świnoujściu ruszyła dwunasta edycja Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogą składać swoje propozycje zagospodarowywania miejskich środków. Wnioski przyjmowane są do 28 października.
Żeby pomysł na zagospodarowanie środków z BO był ważny, musi się pod nim znaleźć 30 podpisów. Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu przyznaje, że mieszkańcy do dyspozycji mają pokaźną sumę.

- Do rozdysponowania jest ponad dwa miliony 300 tysięcy złotych. Zostanie podzielona na projekty ogólnomiejskie, a także te lokalne. Mamy projekty twarde i miękkie.

Dodaje, że mieszkańcy mają ulubiony rodzaj projektów. - Właśnie w tych projektach lokalnych pojawia się najwięcej pomysłów takich jak np. nowe ławki, oświetlenie, place zabaw, a także festyny dzielnicowe.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie, zgodnie z harmonogramem, opublikowana ósmego grudnia.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

