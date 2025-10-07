Ponad 200 osób odwiedziło punkt wymiany tekstyliów w Świnoujściu

Punkt wymiany tekstyliów w Świnoujściu działa od początku września. W tym czasie ubrania przyniosło ponad 200 osób.

- Wezmę sobie spodnie dzisiaj, a jak nie będą dobre, to przyniosę z powrotem. Bardzo dobrze, że jest taki punkt, bo przecież duże rzeczy wyrzucamy do tych pojemników, a możemy tutaj i ktoś sobie coś może wybrać. - Wpadła mi bardzo ładna rzecz w oko, która mi się przyda zimą. - Myślę, że to jest bardzo dobra sprawa, bo jedni przyniosą, inni sobie coś wybiorą. Wydaje mi się, że potrzebne takie jest punkty, jakaś taka wymiana. - mówią odwiedzający.



- Coraz więcej ludzi się dowiedziało i przychodzi, zagląda, jak to wygląda, gdzie to jest i od razu przeważnie z czymś wychodzą - mówi ekspedientka.



Na wieszaki trafiają suknie balowe, ale i zwykłe jeansy, swetry czy ubranka dla dzieci.Punkt promuje ideę zero waste. Projekt został sfinansowany w ramach Rządowego Programu Wsparcia Organizacji Pozarządowych Moc Małych Społeczności.