Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Ponad 200 osób odwiedziło punkt wymiany tekstyliów w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Punkt wymiany tekstyliów w Świnoujściu działa od początku września. W tym czasie ubrania przyniosło ponad 200 osób.
Na wieszaki trafiają suknie balowe, ale i zwykłe jeansy, swetry czy ubranka dla dzieci.

- Wezmę sobie spodnie dzisiaj, a jak nie będą dobre, to przyniosę z powrotem. Bardzo dobrze, że jest taki punkt, bo przecież duże rzeczy wyrzucamy do tych pojemników, a możemy tutaj i ktoś sobie coś może wybrać. - Wpadła mi bardzo ładna rzecz w oko, która mi się przyda zimą. - Myślę, że to jest bardzo dobra sprawa, bo jedni przyniosą, inni sobie coś wybiorą. Wydaje mi się, że potrzebne takie jest punkty, jakaś taka wymiana. - mówią odwiedzający.

- Coraz więcej ludzi się dowiedziało i przychodzi, zagląda, jak to wygląda, gdzie to jest i od razu przeważnie z czymś wychodzą - mówi ekspedientka.

Punkt promuje ideę zero waste. Projekt został sfinansowany w ramach Rządowego Programu Wsparcia Organizacji Pozarządowych Moc Małych Społeczności.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od przedwczoraj oglądane 74218 razy)
  2. Mural z Grosikiem zamalowany [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 6014 razy)
  3. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5763 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5208 razy)
  5. Będzie nowy odcinek S10
    (od wczoraj oglądane 3857 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

W szczecińskich kamienicach pojawiły się pluskwy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin dostał pieniądze na obronę cywilną. Miasto kupi m.in. agregaty i zbiorniki [WIDEO]
07.10.2025
Zbigniew Bogucki
625 mln zł na następcę szkolno-badawczego "Nawigatora XXI" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Parking rotacyjny przy UM działa. Mieszkańcy: trzeba mieć szczęście by znaleźć miejsce [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty