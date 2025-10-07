Kołobrzeg: rusza remont ulicy Okopowej - będą utrudnienia

Rusza remont ulicy Okopowej w Kołobrzegu. Najbliższe miesiące upłyną w tym miejscu pod znakiem utrudnień drogowych.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

W środę Urząd Miasta przekaże wykonawcy plac budowy. Cały remont obejmie odcinek 800 metrów, a o zakresie prac mówi Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu.- Nawierzchnia jest niebitumiczna, chodniki z kostki betonowej, miejsca postojowe w ilości 112 sztuk. Oczywiście oświetlenie na wysokości Szkoły Podstawowej nr 7. Będzie to przejście typu safe pass - mówi Pełechata.Przy Okopowej mieści się nie tylko wiele budynków mieszkalnych, ale także instytucji publicznych i firm. Stąd podział robót aż na 18 etapów, by w jednym czasie zamykany był jak najkrótszy odcinek jezdni. Tuż przed startem prac urzędnicy zorganizowali spotkanie z mieszkańcami.- Ja nie pamiętam kiedy ona była remontowana. Drobne naprawy to nie to, co gruntowny remont. - Ja jestem za. Ruch jest duży - mówią mieszkańcy.Wartość inwestycji to 8,5 mln zł, a całość powinna być gotowa w czerwcu przyszłego roku.