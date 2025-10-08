Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Prawie 70 mln zł na inwestycje dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Szczecinka

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Nowa instytucja popularyzująca naukę z planetarium w Szczecinku, zagospodarowanie nadbrzeży jezior w gminie Borne Sulinowo, budowa mariny jachtowej przy Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior, modernizacje burs i internatów przy szkołach czy nowe drogi rowerowe – to przykłady inwestycji, które zostaną zrealizowane z dofinansowaniem unijnym.
Wsparcie otrzyma 18 przedsięwzięć w powiecie szczecineckim.

Trafi tam w sumie 16 milionów euro.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

