Prawie 70 mln zł na inwestycje dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Szczecinka

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Nowa instytucja popularyzująca naukę z planetarium w Szczecinku, zagospodarowanie nadbrzeży jezior w gminie Borne Sulinowo, budowa mariny jachtowej przy Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior, modernizacje burs i internatów przy szkołach czy nowe drogi rowerowe – to przykłady inwestycji, które zostaną zrealizowane z dofinansowaniem unijnym.