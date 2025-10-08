Asfaltują na Pomorzanach. Spodziewane utrudnienia

W środę drogowcy rozpoczną kolejny etap układania asfaltu w al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie.
Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Milczańską do drugiego wjazdu na osiedle Pomorzany Park. Nieprzejezdne dla kierowców będzie także skrzyżowanie al. Powstańców Wielkopolskich z ulicą Starkiewicza.
Dojazd - w środę - do osiedla Pomorzany Park możliwy będzie jedynie od ulicy Dunikowskiego.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
