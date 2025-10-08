Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Asfaltują na Pomorzanach. Spodziewane utrudnienia

Region Adam Wosik

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
W środę drogowcy rozpoczną kolejny etap układania asfaltu w al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie.
Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Milczańską do drugiego wjazdu na osiedle Pomorzany Park. Nieprzejezdne dla kierowców będzie także skrzyżowanie al. Powstańców Wielkopolskich z ulicą Starkiewicza.

Dojazd - w środę - do osiedla Pomorzany Park możliwy będzie jedynie od ulicy Dunikowskiego.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

