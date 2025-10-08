Zatrzymana za posiadanie narkotyków

Miała ponad 900 porcji narkotyków - teraz 41-latka z gminy Barlinek stanie przed sądem. Usłyszała zarzuty.

Kryminalni z Myśliborza namierzyli kobietę i podczas przeszukania jej mieszkania znaleźli ponad 300 woreczków strunowych, a także telefony komórkowe i wagi do odmierzania porcji narkotyków.









Kobieta na dwa miesiące trafiła do aresztu. Za swój czyn odpowie przed sądem.







Wykonane badania potwierdziły, że zabezpieczona biała substancja to amfetamina, a susz to marihuana.Grozi jej 10 lat więzienia.