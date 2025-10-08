Po kolizji utrudnienia na S6. A na DK 20 rozlany olej

Uwaga kierowcy, utrudnienia na drodze S6.

Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina.





Nie jest jedyne utrudnienie w regionie; na DK nr 20 (Czaplinek-Sitno), przejazd utrudnia plama oleju na jezdni. Trwa jej usuwanie.



Utrudniony jest ruch w kierunku węzła Szczecinek-Południe.



W okolicach węzła Płoty auto osobowe uderzyło w bariery rozdzielające pas ruchu. Nikomu nic się nie stało, ale są kłopoty z przejazdem.