Świnoujście. Ul. 11. Listopada do remontu

Samorząd Świnoujścia szykuje przetarg na naprawę nawierzchni jednej z głównych ulic. Ul. 11. Listopada ma być remontowana w najbliższych miesiącach.

Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu zapewnia, że miasto zapewni płynność w ruchu pojazdów.



- Została wybudowana ponad 20 lat temu. Dlatego wymaga naprawy. To jest jedna z głównych ulic w Świnoujściu. Na czas remontu nie będzie wyłączona z użytkowania, objazd będzie tak poprowadzony, żeby jednym pasem drogi odbywał się ruch - powiedział.



W ramach inwestycji wymienione zostaną także krawężniki, studzienki oraz kratki kanalizacyjne. Środki na realizację tego zadania będą pochodzić z budżetu miasta. Koszt prac będzie znany po otwarciu ofert przetargowych.



