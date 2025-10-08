Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Świnoujście. Ul. 11. Listopada do remontu

Region Joanna Maraszek

Samorząd Świnoujścia szykuje przetarg na naprawę nawierzchni jednej z głównych ulic. Ul. 11. Listopada ma być remontowana w najbliższych miesiącach.
Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu zapewnia, że miasto zapewni płynność w ruchu pojazdów.

- Została wybudowana ponad 20 lat temu. Dlatego wymaga naprawy. To jest jedna z głównych ulic w Świnoujściu. Na czas remontu nie będzie wyłączona z użytkowania, objazd będzie tak poprowadzony, żeby jednym pasem drogi odbywał się ruch - powiedział.

W ramach inwestycji wymienione zostaną także krawężniki, studzienki oraz kratki kanalizacyjne. Środki na realizację tego zadania będą pochodzić z budżetu miasta. Koszt prac będzie znany po otwarciu ofert przetargowych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
