Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Zachodniopomorscy Liderzy NGO 2025 wybrani

Region Elżbieta Bielecka

W tym roku Liderem NGO zostało Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej GRYF, w pozostałych kategoriach zwyciężyły Stowarzyszenie "Naprawiaj, nie wyrzucaj", a także Ochotnicza Straż Pożarna w Jesionowie. źródło: wzp.pl
W tym roku Liderem NGO zostało Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej GRYF, w pozostałych kategoriach zwyciężyły Stowarzyszenie "Naprawiaj, nie wyrzucaj", a także Ochotnicza Straż Pożarna w Jesionowie. źródło: wzp.pl
Prowadzą angażujące lekcje historii, kawiarenkę naprawczą, a także rajdy terenowe dla młodzieży - organizacje pozarządowe z regionu otrzymały nagrody w marszałkowskim konkursie.
W tym roku Liderem NGO zostało Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej GRYF, w pozostałych kategoriach zwyciężyły Stowarzyszenie "Naprawiaj, nie wyrzucaj", a także Ochotnicza Straż Pożarna w Jesionowie.

Stowarzyszenie Gryf zostało wyróżnione za cykl edukacyjny dla mieszkańców Pomorza Zachodniego "Co za historia".

Powstało 15 odcinków programu, w których przybliżano takie wydarzenia jak przystąpienie Polski do NATO, ważne bitwy, m.in. na Monte Cassino i pod Arnhem, a także Powstanie Warszawskie.

Filmy obejrzało ponad 90 tys. osób.

Koszalińska organizacja otrzymała 2 tys. zł.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od 05 października oglądane 74252 razy)
  2. Mural z Grosikiem zamalowany [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 6549 razy)
  3. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5817 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5269 razy)
  5. Będzie nowy odcinek S10
    (od przedwczoraj oglądane 4246 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Optymalny czas na wymianę opon na zimowe [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz
W szczecińskich kamienicach pojawiły się pluskwy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin dostał pieniądze na obronę cywilną. Miasto kupi m.in. agregaty i zbiorniki [WIDEO]
07.10.2025
Zbigniew Bogucki

Najnowsze podcasty