Zachodniopomorscy Liderzy NGO 2025 wybrani

Prowadzą angażujące lekcje historii, kawiarenkę naprawczą, a także rajdy terenowe dla młodzieży - organizacje pozarządowe z regionu otrzymały nagrody w marszałkowskim konkursie.
W tym roku Liderem NGO zostało Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej GRYF, w pozostałych kategoriach zwyciężyły Stowarzyszenie "Naprawiaj, nie wyrzucaj", a także Ochotnicza Straż Pożarna w Jesionowie.
Stowarzyszenie Gryf zostało wyróżnione za cykl edukacyjny dla mieszkańców Pomorza Zachodniego "Co za historia".
Powstało 15 odcinków programu, w których przybliżano takie wydarzenia jak przystąpienie Polski do NATO, ważne bitwy, m.in. na Monte Cassino i pod Arnhem, a także Powstanie Warszawskie.
Filmy obejrzało ponad 90 tys. osób.
Koszalińska organizacja otrzymała 2 tys. zł.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Stowarzyszenie Gryf zostało wyróżnione za cykl edukacyjny dla mieszkańców Pomorza Zachodniego "Co za historia".
Powstało 15 odcinków programu, w których przybliżano takie wydarzenia jak przystąpienie Polski do NATO, ważne bitwy, m.in. na Monte Cassino i pod Arnhem, a także Powstanie Warszawskie.
Filmy obejrzało ponad 90 tys. osób.
Koszalińska organizacja otrzymała 2 tys. zł.
Edycja tekstu: Jacek Rujna