Zachodniopomorscy Liderzy NGO 2025 wybrani

W tym roku Liderem NGO zostało Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej GRYF, w pozostałych kategoriach zwyciężyły Stowarzyszenie "Naprawiaj, nie wyrzucaj", a także Ochotnicza Straż Pożarna w Jesionowie. źródło: wzp.pl

Prowadzą angażujące lekcje historii, kawiarenkę naprawczą, a także rajdy terenowe dla młodzieży - organizacje pozarządowe z regionu otrzymały nagrody w marszałkowskim konkursie.