Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Marszałek: konsolidacja szpitali to podnoszenie jakości służby zdrowia

Region Sebastian Wierciak

Szpital Zdroje. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szpital Zdroje. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Konsolidacja Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego ze szpitalem "Zdroje" przyniesie same korzyści dla pacjentów - przekonywał w "Rozmowach pod krawatem" zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.
Geblewicz o braku pieniędzy dla szczecińskiego szpitala: zadecydowały uczciwe zasady

Geblewicz o braku pieniędzy dla szczecińskiego szpitala: zadecydowały uczciwe zasady

Konsolidacja szpitali powiększy możliwości Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii
Plan jest taki, żeby ostatecznie wszystkie marszałkowskie szpitale były skonsolidowane, a taka struktura zarządzania ma pomóc pacjentom. Widać to na przykładzie planowanej konsolidacji szpitala "Zdroje" z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii, które nie ma już terenów pod inwestycje.

Takie tereny są w Zdrojach, ale to nie najważniejszy plus z połączenia - mówił marszałek Geblewicz.

- Niestety jest tak, że dany profil jest leczony w danym szpitalu, następnie pacjent jest wypisywany i rodzina martwi się, żeby zapisać go do drugiego szpitala, gdzie potrzebuje pomocy w innej chorobie. Przy konsolidacji mamy sytuację, gdzie pacjent jest przewożony z oddziału na oddział, niezależnie od tego, że one są w innych lokalizacjach - mówi Geblewicz.

Konsolidacja to podnoszenie jakości służby zdrowia - przekonywał zachodniopomorski marszałek.

- Rozumiem, że być może niektórym osobom nadepnie się na odcisk, bo czasem jest tak, że po prostu niektóre osoby pracują w dwóch szpitalach, o czym nawet dyrekcja nie wie. Na pewno będzie z tej strony larum. Mam takie poczucie jednak, że zdecydowana większość medyków w pełni rozumie i akceptuje te procesy - mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Olgierda Geblewicza pytaliśmy także m.in. o 300 mln zł, czyli pieniądze, które nie trafią do szpitala przy Unii Lubelskiej, o łączenie przez marszałka funkcji radnego sejmiku województwa i przewodniczącego rady nadzorczej goleniowskich wodociągów. Rozmawialiśmy także o Teatrze Współczesnym i w tym kontekście o pozycji odpowiedzialnego za kulturę zastępcy prezydenta Szczecina Marcina Biskupskiego z PO.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" w czwartek o godz. 8.30 przyjął Andrzej Dawidowski, wiceprezes Grupy Azoty, prezes Grupy Azoty Police.

Edycja tekstu: Michał Król
Takie tereny są w Zdrojach, ale to nie najważniejszy plus z połączenia - mówił marszałek Geblewicz.
Konsolidacja to podnoszenie jakości służby zdrowia - przekonywał zachodniopomorski marszałek.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od 05 października oglądane 74252 razy)
  2. Mural z Grosikiem zamalowany [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 6549 razy)
  3. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5817 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5269 razy)
  5. Będzie nowy odcinek S10
    (od przedwczoraj oglądane 4246 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Optymalny czas na wymianę opon na zimowe [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz
W szczecińskich kamienicach pojawiły się pluskwy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin dostał pieniądze na obronę cywilną. Miasto kupi m.in. agregaty i zbiorniki [WIDEO]
07.10.2025
Zbigniew Bogucki

Najnowsze podcasty