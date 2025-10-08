Marszałek: konsolidacja szpitali to podnoszenie jakości służby zdrowia

Konsolidacja Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego ze szpitalem "Zdroje" przyniesie same korzyści dla pacjentów - przekonywał w "Rozmowach pod krawatem" zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.
Plan jest taki, żeby ostatecznie wszystkie marszałkowskie szpitale były skonsolidowane, a taka struktura zarządzania ma pomóc pacjentom. Widać to na przykładzie planowanej konsolidacji szpitala "Zdroje" z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii, które nie ma już terenów pod inwestycje.
Takie tereny są w Zdrojach, ale to nie najważniejszy plus z połączenia - mówił marszałek Geblewicz.
- Niestety jest tak, że dany profil jest leczony w danym szpitalu, następnie pacjent jest wypisywany i rodzina martwi się, żeby zapisać go do drugiego szpitala, gdzie potrzebuje pomocy w innej chorobie. Przy konsolidacji mamy sytuację, gdzie pacjent jest przewożony z oddziału na oddział, niezależnie od tego, że one są w innych lokalizacjach - mówi Geblewicz.
Konsolidacja to podnoszenie jakości służby zdrowia - przekonywał zachodniopomorski marszałek.
- Rozumiem, że być może niektórym osobom nadepnie się na odcisk, bo czasem jest tak, że po prostu niektóre osoby pracują w dwóch szpitalach, o czym nawet dyrekcja nie wie. Na pewno będzie z tej strony larum. Mam takie poczucie jednak, że zdecydowana większość medyków w pełni rozumie i akceptuje te procesy - mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego.
Olgierda Geblewicza pytaliśmy także m.in. o 300 mln zł, czyli pieniądze, które nie trafią do szpitala przy Unii Lubelskiej, o łączenie przez marszałka funkcji radnego sejmiku województwa i przewodniczącego rady nadzorczej goleniowskich wodociągów. Rozmawialiśmy także o Teatrze Współczesnym i w tym kontekście o pozycji odpowiedzialnego za kulturę zastępcy prezydenta Szczecina Marcina Biskupskiego z PO.
Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie.
Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" w czwartek o godz. 8.30 przyjął Andrzej Dawidowski, wiceprezes Grupy Azoty, prezes Grupy Azoty Police.
Edycja tekstu: Michał Król