Marszałek: konsolidacja szpitali to podnoszenie jakości służby zdrowia

Konsolidacja Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego ze szpitalem "Zdroje" przyniesie same korzyści dla pacjentów - przekonywał w "Rozmowach pod krawatem" zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

Plan jest taki, żeby ostatecznie wszystkie marszałkowskie szpitale były skonsolidowane, a taka struktura zarządzania ma pomóc pacjentom. Widać to na przykładzie planowanej konsolidacji szpitala "Zdroje" z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii, które nie ma już terenów pod inwestycje.





Takie tereny są w Zdrojach, ale to nie najważniejszy plus z połączenia - mówił marszałek Geblewicz.





Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" w czwartek o godz. 8.30 przyjął Andrzej Dawidowski, wiceprezes Grupy Azoty, prezes Grupy Azoty Police.

