Zabójstwo noworodka. Jest akt oskarżenia przeciw matce i babce

Grozi im nie mniej niż 15 lat więzienia, a nawet dożywocie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest akt oskarżenia przeciw dwóm kobietom za zabójstwo noworodka ze szczególnym okrucieństwem. Chodzi o matkę i babkę dziecka, a do przestępstwa doszło pod Gryfinem.

Podczas śledztwa biegli stwierdzili u Małgorzaty I. niepełnosprawność umysłową, która spowodowała, że kobieta miała ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia czynu.





Według śledczych na przełomie 2019 i 2020 roku 31-letnia obecnie Małgorzata I. urodziła syna. Po kilku godzinach od porodu wraz ze swoją matką zakopały żywe dziecko w pobliżu domu, w którym mieszkały.Uznano jednak, że 31-latka może uczestniczyć w procesie sądowym i odbyć ewentualną karę. Kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu. Jej matka nie przyznała się do popełnienia przestępstwa.Grozi im nie mniej niż 15 lat więzienia, a nawet dożywocie.