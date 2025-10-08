Wanad i Bruno, nowi wyszczekani funkcjonariusze policji w regionie [ZDJĘCIA]

Dwóch czworonożnych funkcjonariuszy zasiliło szeregi zachodniopomorskiej policji.

Jest silny, szybki inteligentny i zdecydowany. W dodatku jest prymusem. Nowy czworonożny funkcjonariusz białogardzkiej komendy, czyli owczarek holenderski Bruno, był jednym z dwóch psów, które wyróżniały się podczas szkolenia. Odbył je w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Bruno właśnie rozpoczął służbę, a jego opiekunem jest st. posterunkowy Jakub Czeszun. Specjalizacja czworonożnego funkcjonariusza to patrol i tropienie.

Edycja tekst: Michał Król

Nowy funkcjonariusz pojawił się też w Pyrzycach - to owczarek belgijski Wanad. To również pies patrolowo-tropiący, a jego opiekunem jest st. post. Miłosz Stempień.