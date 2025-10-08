Konwój naukowy wyruszy w trasę po regionie

Nowe przedsięwzięcie Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie ma dotrzeć do młodych odkrywców, popularyzować naukę, budować świadomość ekologiczną i łączyć ludzi wokół odkrywania świata.

Edycja tekstu: Michał Król

W czwartek i piątek "Konwój naukowy" będzie w Wałczu. W mobilnym stanowisku pojawi się strefa edukacyjna, gdzie będzie można wypróbować długopisy 3D. Będą także warsztaty chemiczne, podczas których powstaną morskie stworzenia, a każdy uczestnik zabierze do domu własnoręcznie stworzone dzieło.Kolejne przystanki na trasie to Police, Gryfice, Goleniów i Kalisz Pomorski.