Terminal LNG o długość statku od historycznego rekordu

Coraz więcej dostaw i o krok przed własnym rekordem. Terminal LNG w Świnoujściu właśnie przyjął 62. dostawę skroplonego gazu w tym roku. Kolejna pobije wynik z 2023 r., kiedy było ich najwięcej.

Edycja tekstu: Michał Król

"Święta Barbara", czyli amerykańska jednostka z Orleanu, zawijając do Świnoujścia z najnowszą dostawą skroplonego gazu wyrównała wynik największej do tej pory, rocznej liczby zawinięć gazowców. Rekord padł w 2023 roku, kiedy do Świnoujścia wpłynęły 62 jednostki z LNG. To oznacza, że kolejna, 63 dostawa, która odbędzie się w niedzielę 12 października, rekord pobije.Takie dane są efektem rozbudowy terminalu, który obecnie miejscowy gazoport uczynił jednym z najaktywniejszych w Europie. Świnoujski port zabezpiecza 40 proc. zapotrzebowania Polaków na gaz.Pobicie dotąd najlepszego wyniku ma być wielokrotne, bo do końca tego roku zaplanowano łącznie 81 dostaw.