25-lecie organizacji, która dba o zdrowie psychiczne mieszkańców

Od 25 lat dbają o zdrowie psychiczne mieszkańców powiatu Kołobrzeskiego. Członkowie stowarzyszenia „Feniks” nie tylko świętują jubileusz, ale także planują kolejne działania.

Edycja tekstu: Michał Król

Powiatowy ośrodek wsparcia w Kołobrzegu i Trzyniku, a także opieka nad seniorami i bezpłatne konsultacje psychologiczno-psychiatryczne. To działania, jakie od lat oferuje lokalnej społeczności „Feniks”.Prezes stowarzyszenia dr Ewa Giza mówi, że są plany dotyczące rozwoju „Feniksa”, natomiast wiele zależy od możliwości pozyskania centralnego finansowania.- Najbardziej trzeba nam życzyć, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia otworzył się na system konkursowy i abyśmy mogli to, co robimy, przełożyć na system Centrum Zdrowia Psychicznego finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia - mówi Giza.Najnowsze „dziecko” stowarzyszenia to Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego. W budynku przy ul. Warńskiego 8 dostępne są indywidualne spotkania z psychologiem, także dziecięcym, ale również terapie dla par i małżeństw, grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy czy trening umiejętności wychowawczych dla rodziców.