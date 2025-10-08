Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

25-lecie organizacji, która dba o zdrowie psychiczne mieszkańców

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Od 25 lat dbają o zdrowie psychiczne mieszkańców powiatu Kołobrzeskiego. Członkowie stowarzyszenia „Feniks” nie tylko świętują jubileusz, ale także planują kolejne działania.
Powiatowy ośrodek wsparcia w Kołobrzegu i Trzyniku, a także opieka nad seniorami i bezpłatne konsultacje psychologiczno-psychiatryczne. To działania, jakie od lat oferuje lokalnej społeczności „Feniks”.

Prezes stowarzyszenia dr Ewa Giza mówi, że są plany dotyczące rozwoju „Feniksa”, natomiast wiele zależy od możliwości pozyskania centralnego finansowania.

- Najbardziej trzeba nam życzyć, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia otworzył się na system konkursowy i abyśmy mogli to, co robimy, przełożyć na system Centrum Zdrowia Psychicznego finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia - mówi Giza.

Najnowsze „dziecko” stowarzyszenia to Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego. W budynku przy ul. Warńskiego 8 dostępne są indywidualne spotkania z psychologiem, także dziecięcym, ale również terapie dla par i małżeństw, grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy czy trening umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od 05 października oglądane 74259 razy)
  2. Mural z Grosikiem zamalowany [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 6695 razy)
  3. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5830 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5285 razy)
  5. Będzie nowy odcinek S10
    (od przedwczoraj oglądane 4318 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Optymalny czas na wymianę opon na zimowe [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz
W szczecińskich kamienicach pojawiły się pluskwy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin dostał pieniądze na obronę cywilną. Miasto kupi m.in. agregaty i zbiorniki [WIDEO]
07.10.2025
Zbigniew Bogucki

Najnowsze podcasty