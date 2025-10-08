25-lecie organizacji, która dba o zdrowie psychiczne mieszkańców

Od 25 lat dbają o zdrowie psychiczne mieszkańców powiatu Kołobrzeskiego. Członkowie stowarzyszenia „Feniks” nie tylko świętują jubileusz, ale także planują kolejne działania.
Powiatowy ośrodek wsparcia w Kołobrzegu i Trzyniku, a także opieka nad seniorami i bezpłatne konsultacje psychologiczno-psychiatryczne. To działania, jakie od lat oferuje lokalnej społeczności „Feniks”.
Prezes stowarzyszenia dr Ewa Giza mówi, że są plany dotyczące rozwoju „Feniksa”, natomiast wiele zależy od możliwości pozyskania centralnego finansowania.
- Najbardziej trzeba nam życzyć, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia otworzył się na system konkursowy i abyśmy mogli to, co robimy, przełożyć na system Centrum Zdrowia Psychicznego finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia - mówi Giza.
Najnowsze „dziecko” stowarzyszenia to Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego. W budynku przy ul. Warńskiego 8 dostępne są indywidualne spotkania z psychologiem, także dziecięcym, ale również terapie dla par i małżeństw, grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy czy trening umiejętności wychowawczych dla rodziców.
