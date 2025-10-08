Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum
Szpital dementuje doniesienia o zamknięciu pododdziału

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szczeciński szpital Zdroje dementuje doniesienia medialne o planowanym zamknięciu Pododdziału Patologii Ciąży. Nie ma też mowy o jego przenosinach.
W oświadczeniu wysłanym do naszej redakcji dyrektor szpitala Łukasz Tyszler poinformował, że pododdział zostaje, ale podjęto decyzję o zmniejszeniu liczby łóżek - z 66 do 50. Powodem ma być fakt, że od dwóch lat średnio 24 miejsca w szpitalu pozostawały niewykorzystane i generowały setki tysięcy złotych kosztów rocznie.

Ponadto podjęta została decyzja o przeznaczeniu szesnastu łóżek dla pacjentek wymagających leczenia z zakresu ginekologii onkologicznej - w szpitalu ma powstać dla nich oddział.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

