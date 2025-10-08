Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Szykują się utrudnienia w szczecińskiej komunikacji miejskiej. Od soboty do środy (11-15 października) będą prowadzone prace torowe na przebudowywanym torowisku na ulicy Matejki pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Malczewskiego.
Tramwaje linii "5" będą jeździć na objazdowej trasie od Osiedla Zawadzkiego do Dworca Niebuszewo, a "jedenastka" zostanie zawieszona. Komunikację na odcinku od placu Rodła do Stoczni Szczecińskiej zapewnią autobusy zastępczej linii 805.

