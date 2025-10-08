Utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Szykują się utrudnienia w szczecińskiej komunikacji miejskiej. Od soboty do środy (11-15 października) będą prowadzone prace torowe na przebudowywanym torowisku na ulicy Matejki pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Malczewskiego.