Nowy most powstanie w Szczecinie

Stary most zniknął znad rzeki Chełszczącej, wpływającej do szczecińskiego jeziora Dąbie.
Na jego miejscu pojawi się nowy, pozwalający pieszym, jak i rowerzystom na wygodniejsze poruszanie się. Pojawią się dwa pasy ruchu, chodnik i ciąg pieszo-rowerowy.
Wymienione zostaną też odcinki starej nawierzchni od mostu do ronda Gryfa. Prace powinny się zakończyć do połowy grudnia.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
