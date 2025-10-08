Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Nowy most powstanie w Szczecinie

Region Julia Nowicka

Fot. ZDiTM Szczecin
Fot. ZDiTM Szczecin
Fot. ZDiTM Szczecin
Fot. ZDiTM Szczecin
Stary most zniknął znad rzeki Chełszczącej, wpływającej do szczecińskiego jeziora Dąbie.
Na jego miejscu pojawi się nowy, pozwalający pieszym, jak i rowerzystom na wygodniejsze poruszanie się. Pojawią się dwa pasy ruchu, chodnik i ciąg pieszo-rowerowy.

Wymienione zostaną też odcinki starej nawierzchni od mostu do ronda Gryfa. Prace powinny się zakończyć do połowy grudnia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od 05 października oglądane 74259 razy)
  2. Mural z Grosikiem zamalowany [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 6690 razy)
  3. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5830 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5284 razy)
  5. Będzie nowy odcinek S10
    (od przedwczoraj oglądane 4315 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Optymalny czas na wymianę opon na zimowe [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz
W szczecińskich kamienicach pojawiły się pluskwy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin dostał pieniądze na obronę cywilną. Miasto kupi m.in. agregaty i zbiorniki [WIDEO]
07.10.2025
Zbigniew Bogucki

Najnowsze podcasty