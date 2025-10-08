Początki polskiego Świnoujścia na fotografii

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W świnoujskim Muzeum Rybołówstwa Morskiego nie zabraknie sentymentów. W czasie popołudniowego spotkania w ramach cyklu "Środa w Muzeum", odbędzie się pokaz fotografii z prywatnych kolekcji.

- Wszystkie ma łączyć jeden temat - mówi Lech Trawicki, dyrektor placówki. - Wyjątkowość tego tematu polega na tym, że dotyczy on fotografii własnej mieszkańców Świnoujścia i tego Świnoujścia w tle. Będą fotografie dokumentujące początki polskiego Świnoujścia i o tym będzie to wystąpienie.



Spotkanie o 17 w budynku na placu Rybaka. Wstęp jest bezpłatny.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski