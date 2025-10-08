Kolejny etap remontu w alei Jana Pawła II

Wymiana stuletnich rur na szczecińskiej alei Jana Pawła II wkracza w kolejny etap.
Zakończyła się wymiana wodociągu po wschodniej stronie alei, teraz wykonawca zajmie odcinkiem między placem Grunwaldzkim a placem Lotników. Mogą wystąpić problemy na drodze i z parkowaniem.
Po zakończeniu tego etapu pracownicy zajmą się środkiem alei, wtedy utrudnienia dotyczyć będą jedynie przechodniów. Prace mają zakończyć się na wiosnę przyszłego roku.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
