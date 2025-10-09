Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Samochód potrącił dzieci na hulajnodze

Region Weronika Łyczywek, Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Dwie dziewczynki, jadące na jednej hulajnodze bez kasków, potrącił samochód osobowy. Do wypadku doszło po 8, na skrzyżowaniu ulic: Modrej i Szerokiej. Ranne trafiły do szpitala.
- Na miejscu zadysponowano dwa zespoły ratownictwa medycznego - mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Na miejscu wezwania znajdowały się poszkodowane: dziewczynka lat 13 z urazem głowy i kończyny dolnej oraz dziewczynka lat 13 z urazem kończyny dolnej. Obie poszkodowane poruszały się na jednej hulajnodze elektrycznej. Pacjentki przytomne w stanie stabilnym po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostały przewiezione do szpitala.

Sprawca wypadku był trzeźwy.

Edycja tekstu: Michał Król, Kamila Kozioł
