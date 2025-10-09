Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Nowe mieszkania komunalne w Świnoujściu

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Urząd Miasta Świnoujście
Fot. Urząd Miasta Świnoujście
46 mieszkań powstało w dawnym budynku socjalnym przy ul. Modrzejewskiej w Świnoujściu. Zniszczone, przez dawnych lokatorów, lokale zostały wyremontowane. Powstały samodzielne mieszkania, z łazienkami i kuchniami.
Lokale trafią do osób z listy oczekujących na przydział mieszkania komunalnego. Zasiedlenie powinno ruszyć do końca października. Wkrótce rozpocznie się przebudowa sąsiedniej klatki budynku. Tam również powstaną mieszkania komunalne.

Równolegle trwa budowa dwóch nowych budynków komunalnych przy ulicy Modrzejewskiej 22. Tam powstaną 52 mieszkania wraz z miejscami postojowymi. Wartość inwestycji to blisko 20 milionów złotych, z czego aż 90 procent pochodzi ze środków rządowych.

Zakończenie budowy planowane jest na III lub IV kwartał przyszłego roku.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Dodaj komentarz

