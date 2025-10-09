Nowe mieszkania komunalne w Świnoujściu

46 mieszkań powstało w dawnym budynku socjalnym przy ul. Modrzejewskiej w Świnoujściu. Zniszczone, przez dawnych lokatorów, lokale zostały wyremontowane. Powstały samodzielne mieszkania, z łazienkami i kuchniami.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł





Lokale trafią do osób z listy oczekujących na przydział mieszkania komunalnego. Zasiedlenie powinno ruszyć do końca października. Wkrótce rozpocznie się przebudowa sąsiedniej klatki budynku. Tam również powstaną mieszkania komunalne.Równolegle trwa budowa dwóch nowych budynków komunalnych przy ulicy Modrzejewskiej 22. Tam powstaną 52 mieszkania wraz z miejscami postojowymi. Wartość inwestycji to blisko 20 milionów złotych, z czego aż 90 procent pochodzi ze środków rządowych.Zakończenie budowy planowane jest na III lub IV kwartał przyszłego roku.