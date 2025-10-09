W urzędzie w Policach działa fotobudka

Ma być wygodniej i szybciej. W Starostwie Powiatowym w Policach stanęła samoobsługowa fotobudka do wykonywania zdjęć biometrycznych.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Będzie można w niej wykonać zdjęcia między innymi do dowodu osobistego, legitymacji szkolnej czy dyplomu - mówi Jacek Fabisiak, członek zarządu powiatu w Policach. - Chcemy, aby mieszkańcy naszego powiatu mogli załatwić swoje sprawy urzędowe w sposób szybki, wygodny i nowoczesny, że w jednym miejscu mieszkańcy mogą nie tylko złożyć wniosek o dokumenty, ale również przygotować zdjęcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.Fotobudka będzie dostępna dla mieszkańców w holu przy wejściu A w godzinach pracy urzędu.