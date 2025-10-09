Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zadaszone lodowisko w Kołobrzegu będzie otwarte wcześniej

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Choć jesień w pełni, to w Kołobrzegu już myślą o atrakcjach zimowych. Urzędnicy planują otwarcie lodowiska, które powróci do centrum miasta. Zdecydowali, że cała konstrukcja zostanie wynajęta i postawi ją zewnętrzna firma.
W ubiegłym sezonie lodowisko funkcjonowało w porcie jachtowym. W tym roku MOSiR zdecydował, że atrakcja powróci na obiekty ośrodka sportu. Nie będzie wykorzystywana jednak stara infrastruktura. Miasto zleci montaż zadaszonego lodowiska w miejscu torów łuczniczych.

Dyrektor MOSiR-u Jacek Banasiak mówi, że właśnie dach odróżni nowe lodowisko od tego, które latami funkcjonowało w tym miejscu.

- Lodowiska muszą być zadaszone, szczególnie w takich warunkach klimatycznych, jakie są w Kołobrzegu. Nie może być innej opcji. Przez wiele lat borykaliśmy się z tym, że to lodowisko było odkryte. Tu jesteśmy całkowicie niezależni od warunków zewnętrznych, od temperatury i dlatego też to lodowisko w tym roku ruszy wcześniej - mówi Banasiak.

Atrakcja zostanie otwarta 14 listopada i będzie czynne do końca lutego. Miasto zapłaci za nią 378 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Michał Król
lodowisko Kołobrzeg

Dodaj komentarz

