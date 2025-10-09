Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Huczny Dzień Pupila w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Chajdas [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Chajdas [Radio Szczecin]
Wybory futrzastej piękności, pupila publiczności, czy konkurs na oryginał roku, a poza tym zabawa, konkursy i wystawa domowych zwierząt. Tak zapowiada się Dzień Pupila w Świnoujściu.
Dzień Pupila przez Stowarzyszenie "Grupa Morska" organizowane jest nie po raz pierwszy. Krystian Kośmider przyznaje, że uczestników, także tych nietypowych nie brakowało.

- Psy i koty oczywiście dominują, natomiast zdarzają się i bardziej egzotyczne zwierzęta - skorpiony, pająki czy gekony. Także zapraszamy z różnymi pupilami, każdy znajdzie konkurencję dla siebie - dodaje Kośmider.

Beata Kastrau, z Fundacji Animals Przystań Świnoujście wyjaśnia, że przy okazji dobrej zabawy, nie zabraknie dobrych uczynków.

- Przede wszystkim chcielibyśmy promować adopcję. Przedstawić zwierzęta, które poszukują domów, które czekają w organizacjach czy w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu - podkreśla Kastrau.

Dzień Pupila odbędzie się w Niedzielę między 12 a 16.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

