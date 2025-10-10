Wypadek i utrudnienia na Gumieńcach

Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin

Utrudnienia w ruchu w rejonie ronda Uniwersyteckiego na szczecińskich Gumieńcach.

- Zderzyły się dwa samochody, stoi policja, straż pożarna i karetka. Jest jeden pas nieczynny, straszny korek się robi. Jeżeli ktoś by jechał z Mieszka I w stronę Redy i jechał dalej, radziłbym zjechać na prawo i tą odnogą wjechać dopiero na Redę - powiedział słuchacz.



Jedna osoba została poszkodowana i zabrana przez pogotowie do szpitala. Ruch na ulicy Południowej w stronę ronda odbywa się tylko jednym pasem.



