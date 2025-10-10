Urząd przyjazny petentom. Zachodniopomorska gmina ze wsparciem

Urząd przyjazny petentom. Gmina Dobra, w powiecie łobeskim, jako jedna z 29 gmin w kraju, zakwalifikowała się do projektu i otrzymała wsparcie na ten cel. To prawie 270 tysięcy złotych.
Chodzi o zapewnienie pełnej dostępności do Urzędu Gminy wszystkim mieszkańcom, zwłaszcza osobom ze szczególnymi potrzebami. Planowane jest m.in. dostosowanie istniejącego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, zamontowanie automatycznych drzwi, montaż poręczy oraz kontrastowe oznakowanie schodów, dostosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakup pętli indukcyjnej do punktu obsługi klienta dla osób niedosłyszących oraz montaż elektronicznej tablicy informacyjnej.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski