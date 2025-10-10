Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Urząd przyjazny petentom. Zachodniopomorska gmina ze wsparciem

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Urząd przyjazny petentom. Gmina Dobra, w powiecie łobeskim, jako jedna z 29 gmin w kraju, zakwalifikowała się do projektu i otrzymała wsparcie na ten cel. To prawie 270 tysięcy złotych.
Chodzi o zapewnienie pełnej dostępności do Urzędu Gminy wszystkim mieszkańcom, zwłaszcza osobom ze szczególnymi potrzebami. Planowane jest m.in. dostosowanie istniejącego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, zamontowanie automatycznych drzwi, montaż poręczy oraz kontrastowe oznakowanie schodów, dostosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakup pętli indukcyjnej do punktu obsługi klienta dla osób niedosłyszących oraz montaż elektronicznej tablicy informacyjnej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od 05 października oglądane 74321 razy)
  2. Mural z Grosikiem zamalowany [ZDJĘCIA]
    (od 06 października oglądane 6992 razy)
  3. Będzie nowy odcinek S10
    (od 06 października oglądane 4467 razy)
  4. Bogucki: przez Park Narodowy Doliny Dolnej Odry inwestycje napotykają gigantyczne problemy
    (od 07 października oglądane 4295 razy)
  5. Nowy most powstanie w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 3708 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Sezon grzewczy rusza na dobre. Czas zaprosić kominiarza [WIDEO]
Dzień Oka na Uniwersytecie Szczecińskim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Janicki
Przedszkolaki ruszyły szukać grzybów i uczyć się je rozróżniać [WIDEO, ZDJĘCIA]
Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego mają nowy budynek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Andrzej Dawidowski

Najnowsze podcasty