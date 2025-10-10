Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Za mało pieniędzy na naukę w budżecie. Rozmowy o dofinansowaniu [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Budżet na naukę i szkolnictwo wyższe nie jest jak z marzeń - mówił minister nauki Marcin Kulasek podczas wizyty w Szczecinie.
Trwają rozmowy o dofinansowaniu.

- Będziemy rozmawiać zarówno z ministrem finansów o dodatkowych środkach, o przesunięciu w trakcie roku budżetowego konkretnych pieniędzy na naukę i szkolnictwo wyższe, ale również z Ministerstwem Aktywów Państwowych, żeby spółki mogły również przeznaczać część swoich budżetów na badania i rozwój - zapowiedział.

Powinniśmy wygospodarować dodatkowe dwa miliardy złotych - mówił poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek.

- Jeżeli wydajemy 200 miliardów na obronność, to przynajmniej 1 proc. powinien być przeznaczony na badania i rozwój. Mamy potencjał, żeby budować wozy bojowe, żeby budować drony... Nasze uczelnie i nasze instytuty badawcze mają taki potencjał, że te projekty są - przyznał.

W projekcie budżetu na rok 2026 na naukę i szkolnictwo wyższe ma być przeznaczone 44 miliardy 260 milionów złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
serwis z godziny 20:00
