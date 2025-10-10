Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Ze Szczecina do Wilna dojedziemy koleją

Region Anna Pałamar

Bezpośrednie połączenie na trasie ze Szczecina do stolicy Litwy - Wilna, uruchamia od 14 grudnia PKP Intercity.
- Nowością będzie skład IC Wigry ze Szczecina do Wilna, który będzie zatrzymywał się po drodze m.in. w Poznaniu, Warszawie, Białymstoku i Suwałkach. Połączenia będą realizowane z przesiadką przy jednym peronie w Mockawie na skład szerokotorowy kolei litewskich - mówi Maciej Dutkiewicz, rzecznik spółki.

W sumie w nowej siatce połączeń zaplanowano 17 nowych pociągów międzynarodowych. To oznacza, że z Polski będzie można dostać się koleją m.in. do Pragi (Czechy), Berlina (Niemcy), Wiednia (Austria) czy Lipska (Niemcy). Będzie też więcej połączeń na Ukrainę.

Edycja tekstu: Michał Król
październik 2025
