Sedinum | Leszek Herman

Więcej mieszkańców skorzysta z programu usług społecznych

Region Julia Nowicka

Fot. pixabay.com / iAmMrRob (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / iAmMrRob (CC0 domena publiczna)
Zajęcia z komunikacji w rodzinie, wsparcie dla uczniów z trudnościami szkolnymi czy wydarzenia aktywizujące seniorów. To część z 30 zaplanowanych działań, które pojawią się w Szczecinie dzięki przyjętemu na czwartkowej sesji Rady Miasta programowi usług społecznych.
Usługi dobierane były pod kątem potrzeb, które zgłaszali mieszkańcy miasta do Centrum Usług Społecznych. Mają być wsparciem dla osób z konkretnymi potrzebami - mówi Maciej Homis, rzecznik instytucji.

- W pomocy w nauce efektywnego uczenia się, tu pod kątem właśnie uczniów, będziemy chcieli organizować warsztaty pierwszej pomocy. Też ważne kwestie związane z cyberprzemocą i cyberbezpieczeństwem pod kątem osób starszych, treningi umysłu, warsztaty kulinarne - mówi Homis.

Co ważne, ze świadczeń skorzystać będzie mogła szersza grupa beneficjentów niż dotychczas.

- Nie muszą występować tutaj przesłanki ustawowe, czyli nie musi być to osoba w kryzysie, osoba bezrobotna, osoba w kryzysie bezdomności. Nie będą tutaj obowiązywały ustawowe kryteria dochodowe. Oczywiście w przypadku niektórych usług możliwe jest na przykład wprowadzenie częściowej odpłatności - mówi Maciej Homis.

Centrum Usług Społecznych prowadzi właśnie rozmowy z partnerami i wykonawcami. Z pierwszych usług mieszkańcy będą mogli skorzystać na początku 2026 roku.

Edycja tekstu: Michał Król
