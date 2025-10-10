Więcej mieszkańców skorzysta z programu usług społecznych

Zajęcia z komunikacji w rodzinie, wsparcie dla uczniów z trudnościami szkolnymi czy wydarzenia aktywizujące seniorów. To część z 30 zaplanowanych działań, które pojawią się w Szczecinie dzięki przyjętemu na czwartkowej sesji Rady Miasta programowi usług społecznych.

Edycja tekstu: Michał Król

Usługi dobierane były pod kątem potrzeb, które zgłaszali mieszkańcy miasta do Centrum Usług Społecznych. Mają być wsparciem dla osób z konkretnymi potrzebami - mówi Maciej Homis, rzecznik instytucji.- W pomocy w nauce efektywnego uczenia się, tu pod kątem właśnie uczniów, będziemy chcieli organizować warsztaty pierwszej pomocy. Też ważne kwestie związane z cyberprzemocą i cyberbezpieczeństwem pod kątem osób starszych, treningi umysłu, warsztaty kulinarne - mówi Homis.Co ważne, ze świadczeń skorzystać będzie mogła szersza grupa beneficjentów niż dotychczas.- Nie muszą występować tutaj przesłanki ustawowe, czyli nie musi być to osoba w kryzysie, osoba bezrobotna, osoba w kryzysie bezdomności. Nie będą tutaj obowiązywały ustawowe kryteria dochodowe. Oczywiście w przypadku niektórych usług możliwe jest na przykład wprowadzenie częściowej odpłatności - mówi Maciej Homis.Centrum Usług Społecznych prowadzi właśnie rozmowy z partnerami i wykonawcami. Z pierwszych usług mieszkańcy będą mogli skorzystać na początku 2026 roku.