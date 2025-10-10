SI ma pomagać w diagnostyce radiologicznej

Sztuczna inteligencja może już wkrótce wspomóc radiologów w regionie. Województwo zachodniopomorskie chce wykorzystać algorytmy sztucznej inteligencji w diagnostyce radiologicznej.

Edycja tekstu: Michał Król

Mają one zapewnić m.in. szybszy dostęp do wyników badań. System nie zastąpi lekarzy, ale ma wspomóc ich pracę.Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz planuje przeznaczyć na ten cel ponad 18 mln zł z budżetu UE. Pomysł zyskał akceptację Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i oczekuje na pozytywną ocenę po konsultacjach w Ministerstwie Zdrowia.