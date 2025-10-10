Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
W porcie rybackim znaleziono ciało

Region Przemysław Polanin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ciało kobiety znalezione w porcie rybackim w Kołobrzegu.
Przed godziną 13 służby zostały wezwane w okolice fabryki lodu przy ulicy Węgorzowej, gdzie w pobliżu zacumowanych kutrów unosiły się zwłoki. Na miejscu pojawiła się policja i straż pożarna. Strażacy wyłowili ciało z wody.

- Policjanci w związku z poszukiwaniem zaginionej Julii Piotrowskiej kontrolowali rejon portu rybackiego i ujawnili ciało kobiety unoszące się na wodzie. Niestety, ustalono, że była to zaginiona kobiet - przekazała podkomisarz Karolina Seemann z Komendy powiatowej Policji w Kołobrzegu.

Na miejscu wciąż pracują policjanci i prokurator. Policja potwierdziła, że to poszukiwana od godzin porannych 74-latka, której zaginięcie zgłosiła rodzina.

Edycja tekstu: Michał Król / Jacek Rujna
