Zima. Ciężki czas dla jeża. Możesz mu pomóc [ZDJĘCIA]

Jeże niebawem zapadną w zimowy sen. Potrzebują do tego bezpiecznego schronienia. Można im pomóc i zbudować w ogrodzie miejsce gdzie będą mogły przezimować.
Są dwa sposoby, a jednym z nich jest kopiec z gałęzi - tłumaczy Marzena Białowolska-Barnyk z Fundacji Dzikich Zwierząt.
- Narzucamy gałęzie, ja tam gdzieś mieszam jeszcze suchą trawę, ale zawsze kładę w środku, między gałęziami agrowłókninę. Ona zapobiega temu, żeby deszcz się przedostawał - instruowała.
Drugim sposobem jest paleta, którą możemy zostawić w ogrodzie.
- Trzeba nałożyć na nią gałęzie iglaków albo jakieś suche patyki drzew liściastych, na to dać agrowłókninę i następnie przykryć gałęziami. To będzie naprawdę idealne miejsce na zimowanie, dlatego że w tak niskie miejsce nie wejdzie żaden drapieżnik i jeża mamy bezpiecznego - dodała Białowolska-Barnyk.
Schronienie powinno być zostawione aż do późnej wiosny, ponieważ w tym miejscu może dojść do wykotu, czyli mogą pojawić się tam młode.
Jeże hibernują od listopada do kwietnia.
