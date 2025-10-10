Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Zima. Ciężki czas dla jeża. Możesz mu pomóc [ZDJĘCIA]

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Jeże niebawem zapadną w zimowy sen. Potrzebują do tego bezpiecznego schronienia. Można im pomóc i zbudować w ogrodzie miejsce gdzie będą mogły przezimować.
Są dwa sposoby, a jednym z nich jest kopiec z gałęzi - tłumaczy Marzena Białowolska-Barnyk z Fundacji Dzikich Zwierząt.

- Narzucamy gałęzie, ja tam gdzieś mieszam jeszcze suchą trawę, ale zawsze kładę w środku, między gałęziami agrowłókninę. Ona zapobiega temu, żeby deszcz się przedostawał - instruowała.

Drugim sposobem jest paleta, którą możemy zostawić w ogrodzie.

- Trzeba nałożyć na nią gałęzie iglaków albo jakieś suche patyki drzew liściastych, na to dać agrowłókninę i następnie przykryć gałęziami. To będzie naprawdę idealne miejsce na zimowanie, dlatego że w tak niskie miejsce nie wejdzie żaden drapieżnik i jeża mamy bezpiecznego - dodała Białowolska-Barnyk.

Schronienie powinno być zostawione aż do późnej wiosny, ponieważ w tym miejscu może dojść do wykotu, czyli mogą pojawić się tam młode.

Jeże hibernują od listopada do kwietnia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

październik 2025
