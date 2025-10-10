Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Wsparcie rolnictwa. Większa pula na niskoprocentowe kredyty [ZDJĘCIE]

Region Weronika Łyczywek

Jarosław Rzepa Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Jarosław Rzepa Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Potrzebna jest repolonizacja handlu w przemyśle rolno-spożywczym - przekonuje poseł Jarosław Rzepa. Do realizacji tego procesu potrzebne jest wsparcie polskiego rządu, aby rolnicy nie produkowali poniżej kosztów.
Poseł informuje, że minister rolnictwa i rozwoju wsi zwiększył środki w budżecie na niskoprocentowe kredyty dla rolników.

- Ministerstwo Rolnictwa zwiększy te środki. W tej chwili to było 700 milionów. Minister planuje, żeby było 2,1 miliarda, czyli trzykrotnie większe środki - zapowiedział poseł Rzepa z PSL.

Rolnicy otrzymają dodatkowe wsparcie od rządu m.in. na zakup nawozów i zachowanie płynności produkcji.

- Będziemy wypłacać zaliczki, ale żeby rolnicy mogli kupić nawozy, my te środki wypłacamy od 16 października 2025 roku rzędu 70, a nawet 85 proc. jak na przykład w skali rolnictwa ekologicznego - mówi Stanisław Kuczyński, dyrektor zachodniopomorskiego oddziału ARiMR w Szczecinie.

Rolnicy z woj. zachodniopomorskiego w ramach wsparcia bezpośredniego otrzymają 1 miliard 300 milionów złotych. Pochodzę one od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Weroniki Łyczywek z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
