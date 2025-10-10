Lepkie ręce hotelowej sprzątaczki [WIDEO]

źródło: Fb - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
Usłyszała aż 34 zarzuty za kradzieże z włamaniami. Mowa o 41-letniej mieszkance powiatu sławieńskiego.
Kobieta podczas sprzątania pokojów w jednym z ośrodków wypoczynkowych w Darłowie okradała gości. 41-latka pobierała klucze do pokojów pensjonariuszy i pod ich nieobecność zabierała pieniądze.
Policjantom przyznała się do kradzieży 12 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała 34 zarzuty kradzieży z włamaniem. Prokurator zastosował wobec niej policyjny dozór. Kobiecie grozi od roku do 10 lat więzienia.
