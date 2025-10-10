Stołczyn będzie miał punkt widokowy

Dwie oferty wpłynęły w przetargu na realizację punktu widokowego na szczecińskim Stołczynie.

Obie propozycje przekraczają zakładany budżet, czyli 150 tysięcy złotych. Obecnie trwa analiza przysłanych dokumentów.



Punkt widokowy ma znajdować się na wzniesieniu przy ul. Górskiej. Zadaniem wykonawcy będzie stworzenie ścieżki pieszej, ogrodzenia i przygotowanie gruntu pod zieleń i łąkę kwietną.



Edycja tekstu: Jacek Rujna