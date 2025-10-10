Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Stołczyn będzie miał punkt widokowy

Region Anna Pałamar

źródło: wiadomosci.szczecin.eu
źródło: wiadomosci.szczecin.eu
Dwie oferty wpłynęły w przetargu na realizację punktu widokowego na szczecińskim Stołczynie.
Obie propozycje przekraczają zakładany budżet, czyli 150 tysięcy złotych. Obecnie trwa analiza przysłanych dokumentów.

Punkt widokowy ma znajdować się na wzniesieniu przy ul. Górskiej. Zadaniem wykonawcy będzie stworzenie ścieżki pieszej, ogrodzenia i przygotowanie gruntu pod zieleń i łąkę kwietną.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od 05 października oglądane 74329 razy)
  2. Mural z Grosikiem zamalowany [ZDJĘCIA]
    (od 06 października oglądane 7023 razy)
  3. Będzie nowy odcinek S10
    (od 06 października oglądane 4490 razy)
  4. Bogucki: przez Park Narodowy Doliny Dolnej Odry inwestycje napotykają gigantyczne problemy
    (od 07 października oglądane 4333 razy)
  5. Nowy most powstanie w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 3737 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Lepkie ręce hotelowej sprzątaczki [WIDEO]
Kolejny protest rolników w regionie. Ciągniki wyjechały na drogi w Pyrzycach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sezon grzewczy rusza na dobre. Czas zaprosić kominiarza [WIDEO]
Dzień Oka na Uniwersytecie Szczecińskim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Janicki
Przedszkolaki ruszyły szukać grzybów i uczyć się je rozróżniać [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty