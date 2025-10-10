Brakuje pieniędzy dla lekarzy-orzeczników

Sytuacja Powiatowych Komisji Orzekających o Niepełnosprawności jest trudna w całym województwie - informują jej przedstawiciele. Brakuje pieniędzy na lekarzy-orzeczników.

- Brakuje nam ponad 300 tysięcy, żeby do końca roku móc wyznaczać komisje. Tych komisji jest dużo, bo wydajemy ponad 700 orzeczeń miesięcznie. To jest miasto Szczecin plus orzekamy jeszcze miasto Świnoujście - mówi Lidia Gugała, przewodnicząca Komisji w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie.

- Te pieniądze są dzielone w zależności od tego, ile orzeczeń jest wydawanych. Wojewoda wystąpił też do starostów o to, aby oszacować liczbę wydawanych orzeczeń. Natomiast jeżeli tylko te środki trafią do nas z ministerstwa, to natychmiast zostaną przekazane starostom - informuje Piotr Pielaszek z centrum prasowego wojewody.

- Całe województwo zachodniopomorskie ma podobny problem do naszego. Mniejsze zespoły też już środków nie mają. Niektóre zespoły już wstrzymały orzekanie, niektóre jeszcze mają ostatnie komisje. Sytuacja jest trudna w całym naszym województwie - dodaje przewodnicząca Gugała.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Minister Pracy i Polityki Społecznej na zwiększenie kwoty dla placówek w regionie ma czas do połowy października.