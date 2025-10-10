Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Brakuje pieniędzy dla lekarzy-orzeczników

Region Weronika Łyczywek

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Sytuacja Powiatowych Komisji Orzekających o Niepełnosprawności jest trudna w całym województwie - informują jej przedstawiciele. Brakuje pieniędzy na lekarzy-orzeczników.
W wielu powiatach i instytucje są zmuszone do wstrzymania decyzji. Środki na ich działalność przydziela wojewoda zachodniopomorski. Na wsparcie placówek w całym regionie przeznaczył 300 tysięcy złotych. To za mało.

- Brakuje nam ponad 300 tysięcy, żeby do końca roku móc wyznaczać komisje. Tych komisji jest dużo, bo wydajemy ponad 700 orzeczeń miesięcznie. To jest miasto Szczecin plus orzekamy jeszcze miasto Świnoujście - mówi Lidia Gugała, przewodnicząca Komisji w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie.

Wojewoda w piśmie do ministerstwa zaznaczył, że potrzeby są znacznie większe.

- Te pieniądze są dzielone w zależności od tego, ile orzeczeń jest wydawanych. Wojewoda wystąpił też do starostów o to, aby oszacować liczbę wydawanych orzeczeń. Natomiast jeżeli tylko te środki trafią do nas z ministerstwa, to natychmiast zostaną przekazane starostom - informuje Piotr Pielaszek z centrum prasowego wojewody.

Sytuacja w całym regionie jest nie najlepsza.

- Całe województwo zachodniopomorskie ma podobny problem do naszego. Mniejsze zespoły też już środków nie mają. Niektóre zespoły już wstrzymały orzekanie, niektóre jeszcze mają ostatnie komisje. Sytuacja jest trudna w całym naszym województwie - dodaje przewodnicząca Gugała.

W Zachodniopomorskiem jest 17 powiatowych zespołów oraz Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.

Minister Pracy i Polityki Społecznej na zwiększenie kwoty dla placówek w regionie ma czas do połowy października.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
