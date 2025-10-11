Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Spotkanie z podróżniczką w Morskim Centrum Nauki

Region Katarzyna Wolnik-Sayna

Monika Witkowska. Fot. Archiwum prywatne
Monika Witkowska. Fot. Archiwum prywatne
Odwiedziła około 180 krajów. Była na wszystkich kontynentach. Dwukrotnie opłynęła przylądek Horn i dwukrotnie, podczas jednego rejsu, była aresztowana. Z kolei w górach otarła się o śmierć, zsuwając się 300 metrów ze zbocza Broad Peaku. Ciekawa świata i ludzi podróżniczka Monika Witkowska opowie w sobotę o swoich przygodach w podróży.
- Szczerze mówiąc, nie lubię zimna, ale lubię tam, gdzie zimno, dlatego że tam mniej osób żegluje i jest ciekawiej. Jeszcze możemy się poczuć, jak tacy prawdziwi odkrywcy. Są to tereny, gdzie jeszcze jachty czarterowe nie dopływają. Sztormy, które dają poczucie, że nikt nam nie pomoże - mówi Witkowska.

Na spotkanie z podróżniczką zaprasza Morskie Centrum Nauki w ramach cyklu Żaglonauci o 12 do sali konferencyjnej. W ramach spotkania odbędzie się też promocja ostatniej książki Moniki Witkowskiej "Kurs Arktyka", gdzie autorka opowiada o rejsie przez Przejście Północno-Zachodnie, czyli arktyczny szlak żeglarski między Grenlandią a Alaską.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Ciekawa świata i ludzi podróżniczka Monika Witkowska opowie w sobotę o swoich przygodach w podróży.

październik 2025
