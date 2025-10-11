Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Nauczyciele świętowali na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Kamila Kozioł

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Uczcili swoje święto biegnąc. Zawodnicy mieli do pokonania 2,5-kilometrową pętlę w Parku Kasprowicza w ramach 3. Biegu Nauczycieli im. Komisji Edukacji Narodowej.
- Startujemy w Biegu Nauczyciela z okazji Dnia Nauczyciela. - To aktywne spędzanie czasu wolnego. Nie tylko kanapa, telewizor, smartfon, ale ruch na świeżym powietrzu. Czy bieg, czy kijki, wszystko jedno. Chcemy w ten sposób też uczcić nasze święto. - To jest nasz trzeci bieg. Bardzo fajna impreza. Lubimy być razem i lubimy sportowo żyć. Ruch to zdrowie przede wszystkim, niezależnie od wieku - mówili uczestnicy.

- To jest bieg, który integruje środowisko nie tylko nauczycieli, ale wszystkich pracowników oświaty. Stąd też są całe drużyny, są też uczniowie i rodzice, bo jak Państwo wiecie, szkoła stoi uczniem, rodzicem i nauczycielem. Musi być równowaga między zdrowiem psychicznym a fizycznym - podkreślała Urszula Pańka, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W zawodach wzięło udział 250 zawodników, zarówno dzieci jak i dorosłych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Uczcili swoje święto biegnąc. To z okazji III Biegu Nauczycieli im. Komisji Edukacji Narodowej.
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

