Sztuka użytkowa w Szczecinie. Targi Dobry Design zapraszają [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Kamila Kozioł

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Moda, biżuteria, rzemiosło - ponad 50 polskich wystawców na dwóch kondygnacjach Trafostacji Sztuki. Trwa II szczecińska edycja Targów Dobrego Designu.
- Mam upatrzone buty jednej firmy i bardzo chciałabym je kupić. Jestem zainteresowana po prostu takim dobrym designem. W sieciowych sklepach czegoś takiego nie ma. Tutaj są rzeczy niepowtarzalne. - Próbuję musztardy dla męża. Pikantno-owocowa jest po prostu pyszna. - Dorwałam torebeczkę. Piękną i skórkową. O takiej właśnie marzyłam... Dlatego tutaj przyszłam na zakupy. - Wystawiam swoje rękodzieło, czyli głównie naturalne tkaniny, jest trochę jeszcze lnu z lata, choć teraz wchodzimy już w wełnę i wełniane produkty, promujące naszą polskość i naszą tradycję lokalną - relacjonują odwiedzający i wystawcy.

- Najciekawsze polskie marki, wyselekcjonowane propozycje i mnóstwo nowości. Projektanci i projektantki, których nie spotkamy w żadnych sklepach, bo są to niszowe propozycje od nich samych. Taki bezpośredni kontakt to jest sytuacja nie do przecenienia - podkreśla Magdalena Grobelna, organizatorka Targów Dobry Design.

Targi potrwają w sobotę do godziny 18. W niedzielę można wziąć w nich udział od godz. 11 do 18.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Kamili Kozioł
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

