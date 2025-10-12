Zasady sprzedaży mieszkań komunalnych. Miasto przygotowuje plan

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Miasto Szczecin przygotowuje Wieloletni Plan Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym na lata 2026-2030.

Program ten przewiduje wprowadzenie wielu nowych rozwiązań - w tym również zmodyfikowanych zasad sprzedaży lokali komunalnych.



- Pomysł ten wymaga konsultacji i wcześniejszej akceptacji ze strony Rady Miasta - uważa przewodniczący Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa Andrzej Radziwinowicz. - Większość ludzi, która dokonała inwestycji wielotysięcznych w te lokale, które były tak naprawdę trupami, pustostanami, liczyły na to, że za ileś tam lat wykupią je z potężną bonifikatą. Dzisiaj one są niepewne.



Andrzej Radziwinowicz zapowiedział zwołanie w tej sprawie Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa - jeszcze przed kolejną sesją Rady Miasta.



